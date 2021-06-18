Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка
16 июня в Усть-Куте от удара током погиб 12-летний мальчик. По данным следствия, два мальчика, находясь на территории бывшего муниципального предприятия в посёлке Ручей, залезли на крышу здания. В какой-то момент ребёнок дотянулся до электропровода линии электропередачи, в результате чего получил удар током. Мальчик скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливаются и допрашиваются должностные лица администрации муниципального образования, ответственные за содержание территории бывшего муниципального предприятия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области 12-летний мальчик погиб от удара током на крыше
Происшествия, Фото:
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