В Иркутской области 12-летний мальчик погиб от удара током на крыше

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка



16 июня в Усть-Куте от удара током погиб 12-летний мальчик. По данным следствия, два мальчика, находясь на территории бывшего муниципального предприятия в посёлке Ручей, залезли на крышу здания. В какой-то момент ребёнок дотянулся до электропровода линии электропередачи, в результате чего получил удар током. Мальчик скончался на месте.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».



- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливаются и допрашиваются должностные лица администрации муниципального образования, ответственные за содержание территории бывшего муниципального предприятия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

