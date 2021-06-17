Житель Бурятии пытался разобрать железнодорожное полотно





В Заиграевском районе расследуется уголовное дело по факту попытки кражи железнодорожных рельсовых подкладок и металлических костылей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Вечером 11 июня 32-летний житель села Илька направился на свалку возле села собирать металл для сдачи в пункт приёма. Там он нашёл гвоздодёр. Мужчина решил дойти до железнодорожных путей, расположенных неподалеку, и украсть металлические изделия.Демонтировав более 230 подкладок и более 900 костылей, вор сложил их принесённые с собой мешки. Затем он позвонил родственнику и попросил найти машину, чтобы вывезти украденное.Когда родственник приехал, и мужчины начали грузить металлические изделия, их заметил железнодорожный работник. Он подошёл к ним и попытался выяснить причину их нахождения на территории железнодорожных путей. Мужчины поспешили ретироваться.Сотрудники организации написали заявление в полицию. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.Оперативники задержали подозреваемого. Мужчина ранее был судим за преступление против личности и умышленное уничтожение или повреждение имущества.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».