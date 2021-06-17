 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

Житель Бурятии пытался разобрать железнодорожное полотно

Житель Бурятии пытался разобрать железнодорожное полотно
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина украл более тысячи рельсовых прокладок и металлические костылей

В Заиграевском районе расследуется уголовное дело по факту попытки кражи железнодорожных рельсовых подкладок и металлических костылей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Вечером 11 июня 32-летний житель села Илька направился на свалку возле села собирать металл для сдачи в пункт приёма. Там он нашёл гвоздодёр. Мужчина решил дойти до железнодорожных путей, расположенных неподалеку, и украсть металлические изделия.

Демонтировав более 230 подкладок и более 900 костылей, вор сложил их принесённые с собой мешки. Затем он позвонил родственнику и попросил найти машину, чтобы вывезти украденное.


Когда родственник приехал, и мужчины начали грузить металлические изделия, их заметил железнодорожный работник. Он подошёл к ним и попытался выяснить причину их нахождения на территории железнодорожных путей. Мужчины поспешили ретироваться.

Сотрудники организации написали заявление в полицию. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Мужчина ранее был судим за преступление против личности и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража железная дорога
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии за рулём поймали 15-летнего подростка
В Бурятии за рулём поймали 15-летнего подростка
Происшествия, 17.06.2021
Подросток взял машину без спроса
Житель Бурятии пытался разобрать железнодорожное полотно
Житель Бурятии пытался разобрать железнодорожное полотно
Происшествия, 17.06.2021
Мужчина украл более тысячи рельсовых прокладок и металлические костылей
Ангарчанин лишился 700 тысяч после разговора с «роботом»
Ангарчанин лишился 700 тысяч после разговора с «роботом»
Происшествия, 17.06.2021
Мужчина поверил лжесотруднице банка, настаивавшей на необходимости перевыпуска карты
В Забайкалье рухнул автомобильный мост
В Забайкалье рухнул автомобильный мост
Происшествия, 17.06.2021
Обрушение произошло из-за высокого уровня воды в горной реке
В Улан-Удэ пассажир «Лэнд Крузера» напал на пешехода
В Улан-Удэ пассажир «Лэнд Крузера» напал на пешехода
Происшествия, 17.06.2021
Дорожные разборки запечатлела видеокамера. ВИДЕО
В Братске мужчина поджёг комнату из мести
В Братске мужчина поджёг комнату из мести
Происшествия, 17.06.2021
На пожаре пострадал молодой человек
В Иркутской области лжетеррорист отправился в колонию
В Иркутской области лжетеррорист отправился в колонию
Происшествия, 17.06.2021
Мужчина сообщил в экстренные службы о ложном минировании пожарной части
У жителя Улан-Удэ изъяли марихуану на станции
У жителя Улан-Удэ изъяли марихуану на станции
Происшествия, 17.06.2021
Парень собрал коноплю на заброшенном поле
Двух жителей Бурятии осудили за убийство на стадионе
Двух жителей Бурятии осудили за убийство на стадионе
Происшествия, 17.06.2021
Сельчане до смерти избили приезжего улан-удэнца
В Бурятии поджигатели спалили сарай
В Бурятии поджигатели спалили сарай
Происшествия, 17.06.2021
Пожар устроили неизвестные
В Бурятии многодетная семья лишилась дома и автомобиля
В Бурятии многодетная семья лишилась дома и автомобиля
Происшествия, 17.06.2021
Дотла сгорели дом и гараж семьи с тремя детьми
Число заражений коронавирусом в Бурятии приблизилось к 50 тысячам
Число заражений коронавирусом в Бурятии приблизилось к 50 тысячам
Происшествия, 17.06.2021
Суточный прирост заражённых по-прежнему растёт
В Бурятии любителя конопли отправили в колонию особого режима
В Бурятии любителя конопли отправили в колонию особого режима
Происшествия, 17.06.2021
Фатальным для мужчины оказался сбор конопли в пригороде Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^