Двух жителей Бурятии осудили за убийство на стадионе

Сельчане до смерти избили приезжего улан-удэнца
17 июня в Верховном суде Бурятии огласили приговор по уголовному делу об убийстве 27-летнего молодого человека. На скамье подсудимых были двое мужчин. Приговором суда на основании вердикта присяжных заседателей они признаны виновными в убийстве.
Как сообщал «Байкал-Dailу», всё произошло 4 апреля 2020 года в селе Ульдурга Еравнинского района. Улан-удэнец приехал в гости к родственникам. У него произошёл конфликт с местными жителями, выяснили следователи.
Сельчане решили разобраться с приезжим, вызвали его на улицу и отвезли на машине на окраину села на стадион. Там двое мужчин стали избивать потерпевшего. Молодой человек от ударов упал на землю, после чего потерял сознание. В этот момент один из нападавших ударил его ножом в шею. Улан-удэнец скончался на месте.
Обвиняемые себя виновными в убийстве так и не признали и заявили о своей непричастности к произошедшему.
В ходе судебного следствия присяжным заседателям были представлены как версия обвинения, так и версия стороны защиты. Коллегия присяжных заседателей вину мужчин в убийстве признала доказанной, а подсудимых - не заслуживающими снисхождения.
Суд назначил одному из мужчин 18 лет в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Второму убийце суд назначил 17 лет в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
- Приговором суда также в пользу близких родственников погибшего - матери, родной сестры, двоих несовершеннолетних детей взыскана компенсация морального вреда в размере по 1 млн. рублей в пользу каждого из потерпевших с каждого из осуждённых, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Происшествия, Фото:
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