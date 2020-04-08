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В Бурятии в селе до смерти избили приезжего улан-удэнца

В Бурятии в селе до смерти избили приезжего улан-удэнца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодого человека отвезли на стадион, избили и зарезали

На окраине села Ульдурга Еравнинского района ночью 5 апреля на стадионе был обнаружен труп 27-летнего молодого человека с колото-резанным ранением шеи, а также многочисленными повреждениями в области головы, тела и конечностей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По подозрению в убийстве был задержан 34-летний местный житель. Мужчина дал подробные показания об обстоятельствах расправы.

По данным следствия, 4 апреля вечером в селе Ульдурга компания местных жителей распивала спиртные напитки. Во время застолья один из собутыльников рассказал, что накануне у него произошёл конфликт с молодым человеком, который недавно приехал в деревню к родственникам из Улан-Удэ.

Сельчане решили разобраться с приезжим, вызвали его на улицу и отвезли на машине на окраину села на стадион. Там двое мужчин стали избивать потерпевшего. Молодой человек от ударов упал на землю, после чего потерял сознание и перестал двигаться. В этот момент один из нападавших ударил его ножом в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
убийство
 
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