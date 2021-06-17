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16 июня

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В Бурятии поджигатели спалили сарай

В Бурятии поджигатели спалили сарай
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар устроили неизвестные

Вечером 16 июня в селе Орлик Окинского района Бурятии подожгли сарай.

- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара сарай повреждён изнутри на площади 6 кв м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительной причиной возгорания сарая назван поджог. Кто его совершил, пока не установлено.

 
Также накануне поздно вечером в селе Петропавловка Джидинского района загорелась наружная стена дома. Огонь повредил её на площади 1 кв м.

- Причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера в посёлке Селенгинск пожар уничтожил жилой дом, гараж и автомобиль многодетной семьи.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

пожар Поджог
 
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