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В Бурятии многодетная семья лишилась дома и автомобиля

В Бурятии многодетная семья лишилась дома и автомобиля
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дотла сгорели дом и гараж семьи с тремя детьми

«В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелся жилой дом», - такое сообщение поступило в «Систему 112» в ночь с 16 на 17 июня.

На место выехали добровольцы всероссийского пожарного общества и пожарные. Когда они прибыли, двухэтажный дом и рядом стоящий гараж были полностью охвачены огнём.

В результате пожара уничтожен дом, гараж и автомобиль «Тойота».

 
- В доме проживала семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей. Они отправились к родственникам, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.



пожар
 
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