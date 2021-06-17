В Бурятии многодетная семья лишилась дома и автомобиля







- В доме проживала семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей. Они отправились к родственникам, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.



- В доме проживала семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей. Они отправились к родственникам, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.

«В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелся жилой дом», - такое сообщение поступило в «Систему 112» в ночь с 16 на 17 июня.На место выехали добровольцы всероссийского пожарного общества и пожарные. Когда они прибыли, двухэтажный дом и рядом стоящий гараж были полностью охвачены огнём.В результате пожара уничтожен дом, гараж и автомобиль «Тойота».