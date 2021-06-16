Когда раненый терял сознание, изверг приводил его в чувство и продолжал избивать
Житель Бурятии жестоко избил до смерти знакомого. Установлено, что мужчина нанёс потерпевшему не менее 127 ударов руками, ногами и различными предметами.
- Удары наносились в течение значительного периода времени и с достаточной силой, в том числе в область расположения жизненно-важных органов, - отметили в Верховном суде Бурятии.
Из-за травмы ноги и алкогольного опьянения потерпевший не мог дать отпор агрессору. При этом, когда раненый терял сознание, нападавший приводил его в чувство, чтобы продолжить избивать мучить.
Также агрессивный убийца угрожал расправиться с другими женщиной и мужчиной.
Приговором Верховного суда республики от 15 июня мужчина признан виновным в убийстве с особой жестокостью, а также угрозах убийством. Ему назначено 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком 1 год.
Житель Бурятии убил знакомого, нанеся более 100 ударов
Происшествия, Фото:
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