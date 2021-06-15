С начала года в ДТП в Иркутске погибли 19 человек
Госавтоинспекция Иркутска представила пятёрку основных нарушений ПДД, в результате которых наиболее часто совершаются ДТП с пострадавшими.
По данным Госавтоинспекции, с начала года в Иркутске и прилегающем района в дорожных авариях пострадали порядка 500 человек. 19 человек скончались.
Как отмечают инспекторы ГИБДД, основной причиной большинства дорожно-транспортных происшествий является пренебрежение основными правилами дорожного движения. Автоинспекторы определили рейтинг таковых:
- нарушение правил проезда перекрёстков - 78 ДТП, в которых пострадало 112 человек;
- непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения - 57 ДТП, в которых пострадало 59 человек;
- превышение установленной скорости движения - 55 ДТП, в которых пострадало 73 человека;
- управление транспортным средством в состоянии опьянения - 36 ДТП, в которых пострадало 54 человека;
- выезд на встречную полосу или обгон - 28 ДТП, в которых пострадало 47 человек.
Названа пятёрка самых частых нарушений ПДД в Иркутске
Происшествия, Фото:
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