 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

Названа пятёрка самых частых нарушений ПДД в Иркутске

Названа пятёрка самых частых нарушений ПДД в Иркутске
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года в ДТП в Иркутске погибли 19 человек

Госавтоинспекция Иркутска представила пятёрку основных нарушений ПДД, в результате которых наиболее часто совершаются ДТП с пострадавшими.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в Иркутске и прилегающем района в дорожных авариях пострадали порядка 500 человек. 19 человек скончались.

Как отмечают инспекторы ГИБДД, основной причиной большинства дорожно-транспортных происшествий является пренебрежение основными правилами дорожного движения. Автоинспекторы определили рейтинг таковых:

- нарушение правил проезда перекрёстков - 78 ДТП, в которых пострадало 112 человек;

- непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения - 57 ДТП, в которых пострадало 59 человек;

- превышение установленной скорости движения - 55 ДТП, в которых пострадало 73 человека;

- управление транспортным средством в состоянии опьянения - 36 ДТП, в которых пострадало 54 человека;

- выезд на встречную полосу или обгон - 28 ДТП, в которых пострадало 47 человек.

ГИБДД водители
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии нашли тело упавшего в реку подростка
В Бурятии нашли тело упавшего в реку подростка
Происшествия, 15.06.2021
14-летний подросток упал в реку с обрыва
В Улан-Удэ насмерть сбивший подростков водитель получил 15 лет
В Улан-Удэ насмерть сбивший подростков водитель получил 15 лет
Происшествия, 15.06.2021
Вынесен приговор по резонансному делу о гибели 16-летних подростков
Иркутянина, решившего отдохнуть в Крыму, обманули мошенники
Иркутянина, решившего отдохнуть в Крыму, обманули мошенники
Происшествия, 15.06.2021
Только за прошлую неделю у жителей региона, планирующих путешествия, похитили свыше 100 тысяч
В Улан-Удэ карманник орудовал в часы пик в маршрутках
В Улан-Удэ карманник орудовал в часы пик в маршрутках
Происшествия, 15.06.2021
Один из украденных телефонов карманник подарил девушке
Житель Бурятии, отрубивший племяннице пальцы, пойдёт под суд
Житель Бурятии, отрубивший племяннице пальцы, пойдёт под суд
Происшествия, 15.06.2021
Мужчина отрубил пальцы пятилетней племяннице, уронившей его планшет
В Бурятии «чёрный» лесоруб заперся в машине от лесников
В Бурятии «чёрный» лесоруб заперся в машине от лесников
Происшествия, 15.06.2021
Мужчина не успел убежать и решил забаррикадироваться в машине
В Улан-Удэ на ЛВРЗ погиб слесарь-электрик
В Улан-Удэ на ЛВРЗ погиб слесарь-электрик
Происшествия, 15.06.2021
Молодого человека убило током
В Чите будут судить таксиста, по вине которого травмы получил месячный ребёнок
В Чите будут судить таксиста, по вине которого травмы получил месячный ребёнок
Происшествия, 15.06.2021
Таксист вёз младенца, несмотря на отсутствие удерживающего устройства
В Бурятии сильно пьяный водитель «БМВ» врезался в «Тойоту»
В Бурятии сильно пьяный водитель «БМВ» врезался в «Тойоту»
Происшествия, 15.06.2021
По вине пьяного мужчины пострадала девушка-водитель  
Туристы устроили лесной пожар на утёсе Саган-Заба на Байкале
Туристы устроили лесной пожар на утёсе Саган-Заба на Байкале
Происшествия, 15.06.2021
Пожар вовремя обнаружили работники Прибайкальского нацпарка
В Иркутске на пожаре в девятиэтажке едва не погиб мужчина
В Иркутске на пожаре в девятиэтажке едва не погиб мужчина
Происшествия, 15.06.2021
Когда мужчину нашли пожарные, он был без сознания
В Бурятии произошёл пожар на территории бывшего колхоза
В Бурятии произошёл пожар на территории бывшего колхоза
Происшествия, 15.06.2021
Пожар, вероятно, произошёл из-за сигареты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^