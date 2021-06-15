Названа пятёрка самых частых нарушений ПДД в Иркутске

С начала года в ДТП в Иркутске погибли 19 человек



Госавтоинспекция Иркутска представила пятёрку основных нарушений ПДД, в результате которых наиболее часто совершаются ДТП с пострадавшими.



По данным Госавтоинспекции, с начала года в Иркутске и прилегающем района в дорожных авариях пострадали порядка 500 человек. 19 человек скончались.



Как отмечают инспекторы ГИБДД, основной причиной большинства дорожно-транспортных происшествий является пренебрежение основными правилами дорожного движения. Автоинспекторы определили рейтинг таковых:



- нарушение правил проезда перекрёстков - 78 ДТП, в которых пострадало 112 человек;



- непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения - 57 ДТП, в которых пострадало 59 человек;



- превышение установленной скорости движения - 55 ДТП, в которых пострадало 73 человека;



- управление транспортным средством в состоянии опьянения - 36 ДТП, в которых пострадало 54 человека;



- выезд на встречную полосу или обгон - 28 ДТП, в которых пострадало 47 человек.



