В Бурятии «чёрный» лесоруб заперся в машине от лесников

Во время рейдового патрулирования лесов Тарбагатайского района Бурятии сотрудники Заудинского лесничества услышали звук бензопилы. Они оставили свой автомобиль и пошли к месту рубки пешком.
Подойдя ближе, лесники обнаружили автомобили «УАЗ» и Mitsubishi Pajero, а рядом - трёх мужчин, грузивших вырубленные деревья в прицеп.
Увидев лесников, двое мужчин убежали в разные стороны. Третий же залез в Mitsubishi Pajero и закрылся внутри.
Мужчина сдался лишь через час. Он вышел из машины и сознался, что незаконно рубил сосны, а напарники помогали с погрузкой.
В ходе осмотра выяснилось, что мужчины вырубили около пяти кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 105 тысяч рублей. Незаконным лесорубом оказался житель посёлка Николаевский Тарбагатайского района.
Спиленные деревья, бензопила, а также автомобили «УАЗ» и Mitsubishi Pajero были изъяты.
В отношении мужчины составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее в Бурятии было несколько случаев, когда должники запирались в автомобилях от судебных приставов. Так, бизнесвумен из Улан-Удэ как-то забаррикадировалась в машине, просидев там до ночи.