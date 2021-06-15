По вине пьяного мужчины пострадала девушка-водитель
В выходные дни, с 12 по 14 июня на дорогах Бурятии произошло 52 дорожно-транспортных происшествия. Одну из аварий устроил пьяный водитель, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
13 июня около 17 часов в Кяхтинском районе 36-летний мужчина сел за руль автомобиль «БМВ», будучи сильно пьяным.
На автодороге «Хоронхой – Усть-Кяхта – Большой Луг», в пяти километрах от села Хоронхой «БМВ» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту Раум», которой управляла 28-летняя девушка. В результате ДТП водитель «Тойоты» с травмами была доставлена в больницу.
Результат освидетельствования виновника аварии составил 1.73 мг/л.
В целом за праздничные выходные сотрудники ГИБДД выявили более 1330 нарушений правил дорожного движения. В том числе обнаружены 54 водителя, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. 10 человек отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 12 водителей задержаны за повторную пьяную езду.
Как сообщал «Байкал-Dailу», поздним вечером 13 июня в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении с «Лексус RX 350» скончался водитель автомобиля «Рено Логан».
В Бурятии сильно пьяный водитель «БМВ» врезался в «Тойоту»
Происшествия, Фото:
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