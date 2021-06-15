В Иркутске на пожаре в девятиэтажке едва не погиб мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Когда мужчину нашли пожарные, он был без сознания



Сегодня ночью произошёл пожар в девятиэтажном доме в микрорайоне Зелёный Иркутска. Сообщение пожарным поступило в 4.16 часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Очевидцы сообщали, что горит квартира в девятиэтажном доме, в подъезде - плотное задымление. К месту были направлены силы гарнизона по повышенному номеру, в том числе специальная техника для эвакуации с верхних этажей.



На момент прибытия первых пожарных из окна четвёртого этажа шёл густой дым. До прибытия пожарных самостоятельно вышли 25 человек. Звенья газодымозащитной службы из подъезда вывели ещё четырёх жильцов.



- В коридоре горевшей квартиры был обнаружен хозяин в бессознательном состоянии. Мы его вынесли на свежий воздух, и мужчина пришёл в себя. От госпитализации он отказался. На ликвидацию пожара потребовалось менее десяти минут, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №3 Владимир Новицкий.



Огонь повредил мебель и домашние вещи, квартира закопчена по всей площади.



Пожар начался в комнате, где на диване спал хозяин квартиры.



- Наиболее вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

