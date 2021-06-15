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В Иркутске на пожаре в девятиэтажке едва не погиб мужчина

В Иркутске на пожаре в девятиэтажке едва не погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Когда мужчину нашли пожарные, он был без сознания

Сегодня ночью произошёл пожар в девятиэтажном доме в микрорайоне Зелёный Иркутска. Сообщение пожарным поступило в 4.16 часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Очевидцы сообщали, что горит квартира в девятиэтажном доме, в подъезде - плотное задымление. К месту были направлены силы гарнизона по повышенному номеру, в том числе специальная техника для эвакуации с верхних этажей.

На момент прибытия первых пожарных из окна четвёртого этажа шёл густой дым. До прибытия пожарных самостоятельно вышли 25 человек. Звенья газодымозащитной службы из подъезда вывели ещё четырёх жильцов.

- В коридоре горевшей квартиры был обнаружен хозяин в бессознательном состоянии. Мы его вынесли на свежий воздух, и мужчина пришёл в себя. От госпитализации он отказался. На ликвидацию пожара потребовалось менее десяти минут, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №3 Владимир Новицкий.

Огонь повредил мебель и домашние вещи, квартира закопчена по всей площади.

Пожар начался в комнате, где на диване спал хозяин квартиры.

- Наиболее вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в Главном управлении МЧС по Иркутской области. 
пожар
 
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