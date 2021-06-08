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В Бурятии за сутки умерли шесть человек COVID-19

В Бурятии за сутки умерли шесть человек COVID-19
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Третий день подряд выявляют более 100 заболевших коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 109 человек. Из них 36 в Улан-Удэ.

Из 109 новых случаев коронавируса 78 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость по-прежнему держатся на высоком уровне. Третий день подряд суточный прирост превышает 100 заражённых. По данным, озвученным вчера, Бурятия на третьем месте по темпам прироста заболеваемости после Москвы и Санкт-Петербурга. Заболеваемость взвинтила темпы после длительных майских выходных: до этого выявляли менее 30 больных ежедневно, после праздников прирост резко пошёл в гору. В конце мая власти Бурятии официально назвали происходящее третьей волной коронавируса.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 39 374. Из них 54% (21 063) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели 37 624 человека, или 95%. Накануне победили коронавируса 95 больных.

Ситуация со смертностью также осложняется. За последние сутки умерли сразу шесть больных COVID-19. За день до этого было пять скончавшихся. Такого числа смертей за сутки не было уже давно. Всего же с начала пандемии умерли 923 пациента с коронавирусом.

Большими темпами растёт число госпитализированных. За один только день их стало больше на 108 человек. На сегодня в стационарах республики получают лечение 1210 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 947.

В отделениях реанимации находится 84 пациента, что на семь больше, чем днём ранее. Из них 46 человек – старше 65 лет. На ИВЛ 49 пациентов (из них старше 65 –30).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано уже 1343 койки (на 132 больше, чем накануне). Из них 133 койки свободно. Занятость коечного фонда составляет 90 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3406 человек.

Круг контактных лиц составляет 5907 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии в связи с разрастанием третьей волны COVID-19 усилили ограничительные меры. Они коснулись, например, общепита (кафе и рестораны обязаны закрываться в 23 часа, а рассадка за столом не более четырёх человек вместе шести прежних). Вузы и ссузы переходят на дистанционный режим. Работодателей просят отправить как можно больше сотрудников на дистанционку. Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь.

Глава Бурятии Алексей Цыденов выпустил специальное обращение к жителям, в котором, в частности, заявил: «Больницы заняты все» и «ковид отныне касается всех, вне зависимости от возраста».

В Бурятии вновь запустили ковидные такси.

Также возобновил работу волонтёрский штаб.

В Центре восточной медицины отменена плановая госпитализация, его вновь отдают под ковидный стационар.

Несмотря на ухудшение ситуации, многие организации общепита в погоне за быстрой прибылью в обход правилам проводят банкеты и дискотеки. В выходные в Бурятии обнаружили рекордное количество нарушений в организациях общепита.

Буддийская традиционная Сангха России опубликовала обращение к верующим. Ламы попросили жителей оставаться дома во время проведения ритуалов почитания хозяина местности в районах Бурятии.

Третья волна коронавируса имеет свои особенности в отличие от предыдущих. О них накануне сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
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