В Иркутской области внедорожник разрушил палатку с квасом

ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал»
В Слюдянском районе Иркутской области инспекторы ГИБДД работают на месте аварии, в результате которой внедорожник столкнулся с автовозом, разрушив ларёк с квасом.
Инцидент произошёл сегодня около 7 утра на трассе Р-258 «Байкал» вблизи города Слюдянка. По предварительной информации, водитель «Тойоты» при повороте налево не уступил дорогу «Ниссану». Уходя от столкновения, внедорожник протаранил палатку с квасом и столкнулся с припаркованной фурой.
По счастливой случайности в ларьке не было людей. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
- Я ваще спал, - прокомментировал ситуацию дальнобойщик.
ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал»
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