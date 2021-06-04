В Иркутской области внедорожник разрушил палатку с квасом









В Слюдянском районе Иркутской области инспекторы ГИБДД работают на месте аварии, в результате которой внедорожник столкнулся с автовозом, разрушив ларёк с квасом.Инцидент произошёл сегодня около 7 утра на трассе Р-258 «Байкал» вблизи города Слюдянка. По предварительной информации, водитель «Тойоты» при повороте налево не уступил дорогу «Ниссану». Уходя от столкновения, внедорожник протаранил палатку с квасом и столкнулся с припаркованной фурой.По счастливой случайности в ларьке не было людей. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.- Я ваще спал, - прокомментировал ситуацию дальнобойщик.