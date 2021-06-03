В Бурятии короткое замыкание привело к пожару

Пожар произошёл в Нижнем Саянтуе
Вчера вечером в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар. В ДНТ «Селенга» загорелась баня.
- На момент прибытия пожарных баня горела изнутри. Пожарные за 10 минут ликвидировали возгорание. Баня повреждена изнутри на площади 12 кв м, частично поврежден предбанник на площади 4 кв м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 2 июня в Заиграевском районе Бурятии из-за поджигателей пожар охватил три участка
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Пожар произошёл в Нижнем Саянтуе
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