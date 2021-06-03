В Бурятии пожар охватил три участка

Пожар на соседних участках произошёл из-за поджигателей
Вечером 2 июня в Заиграевском районе Бурятии в СНТ «60 лет Бурятии» произошёл пожар.
На момент прибытия пожарных горели надворные постройки на трёх участках. Существовала угроза перехода огня на дачный дом, впрочем, пожарные его отстояли.
В результате пожара на трёх участках сгорели и были надворные постройки, в частности, бани или дровяники.
- Предположительная причина произошедшего - поджог неустановленными лицами, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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