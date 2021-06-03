В Бурятии пожар охватил три участка





































































Вечером 2 июня в Заиграевском районе Бурятии в СНТ «60 лет Бурятии» произошёл пожар.На момент прибытия пожарных горели надворные постройки на трёх участках. Существовала угроза перехода огня на дачный дом, впрочем, пожарные его отстояли.В результате пожара на трёх участках сгорели и были надворные постройки, в частности, бани или дровяники.- Предположительная причина произошедшего - поджог неустановленными лицами, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.