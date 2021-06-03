В Бурятии весь дом закоптился из-за выпавшего уголька

Уголь выпал из печи и вызвал пожар
2 июня в селе Петропавловка Бичурского района Бурятии загорелся дом.
- На момент прибытия пожарных было обнаружено загорание пола внутри дома и сильное задымление. Огнеборцы не допустили распространения огня и оперативно потушили возгорание, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара повреждён пол на площади 7 кв м, образовался прогар в полу на площади 1 кв м. Также, дом закопчен на всей площади.
Предположительно, пожар произошёл из-за того, что уголь из печи упал на пол.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 2 июня в Заиграевском районе Бурятии пожар, возникший из-за поджигателей, охватил три участка
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Уголь выпал из печи и вызвал пожар
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