В Бурятии с экс-сотрудников УФСИН взыскали сумму взяток

Взяточниками оказались сотрудники исправительного учреждения для осуждённых с туберкулёзом



В феврале 2021 года перед судом предстали двое бывших сотрудников лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом), расположенного в улусе Балта Мухошибирского района Бурятии. Экс-сотрудники были признаны виновными в получении взяток. Они получили в качестве взяток 68,5 тысяч и 17 тысяч рублей.



- Прокурор района к виновным лицам предъявил исковые требования о взыскании указанных сумм. Решениями мирового судьи судебного участка № 1 Мухоршибирского района и Мухоршибирского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Данные решения судов вступили в законную силу.



