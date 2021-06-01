Взяточниками оказались сотрудники исправительного учреждения для осуждённых с туберкулёзом
В феврале 2021 года перед судом предстали двое бывших сотрудников лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом), расположенного в улусе Балта Мухошибирского района Бурятии. Экс-сотрудники были признаны виновными в получении взяток. Они получили в качестве взяток 68,5 тысяч и 17 тысяч рублей.
- Прокурор района к виновным лицам предъявил исковые требования о взыскании указанных сумм. Решениями мирового судьи судебного участка № 1 Мухоршибирского района и Мухоршибирского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Данные решения судов вступили в законную силу.
В Бурятии с экс-сотрудников УФСИН взыскали сумму взяток
Происшествия, Фото:
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