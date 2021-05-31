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В Бурятии на трассе столкнулись «Форд» и «Хонда»

В Бурятии на трассе столкнулись «Форд» и «Хонда»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадал один из водителей

Накануне днём, 30 мая, в Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе Р-258 «Байкал» произошло ДТП.

- В восьми километрах от города Бабушкин 48-летний водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением водителя 1983 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель «Форда» с травмами был госпитализирован.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также в воскресенье в Бурятии произошло ещё две автоаварии с пострадавшими. Возле Сотниково пострадали водители, автомобили которых после столкновения улетели в кювет. В Мухоршибирском районе травмы получил подросток на мопеде, врезавшийся в автомобиль.

ДТП
 
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