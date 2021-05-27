В аэропорту Иркутска пьяного иностранца сняли с рейса

Мужчине отказали в перелёте



В аэропорту Иркутска пьяному 40-летнему мужчине из страны ближнего зарубежья командир воздушного судна отказал в перелёте. Самолёт выполнял рейс по маршруту «Иркутск-Москва».



На место вызывали сотрудников полиции.



В отношении мужчины составлен административной протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

