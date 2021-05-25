Житель Бурятии перевёл мошенникам 3,5 млн рублей

Доверчивый мужчина и его близкие поверили фальшивым брокерам
37-летний житель Заиграевского района Бурятии перечислил мошенникам 3,5 миллиона рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.
Мужчина в соцсети увидел рекламу о возможности дополнительного заработка на инвестициях. Он заинтересовался и отправил заявку, в которой указал свой телефон.
Через некоторое время ему позвонил якобы сотрудник брокерской организации. Он объяснил, что, вкладывая деньги в акции, зарабатывая на купле-продаже валют, можно получить колоссальный доход. Всё, что требовалось от мужчины, - это перейти на сайт по ссылке, зарегистрировать личный аккаунт и перечислять на указанный счёт деньги для их участия в дальнейших сделках.
Сотрудник фирмы обещал: «благодаря грамотно организованной работе специалистов в течение короткого времени» клиент сможет вывести накопления, в два раза превышающие вложенные.
2,5 недели сельчанин, видя в личном кабинете, какой приход дают вложения, переводил на счет всё большие суммы: он и его близкие оформили несколько кредитов. Общая сумма «пущенных в оборот средств» достигла 3,5 миллиона рублей.
Однако вывести деньги из системы – ни свои, ни, якобы, заработанные – мужчина не смог: все сделки оказались заблокированными. Тогда он понял: под маской брокеров скрывались мошенники.
Жертвой аналогичного обмана стала и 23-летняя жительница Советского района Улан-Удэ, пытавшаяся заработать, в том числе, на операциях с криптовалютой. За полторы недели «обучения у специалистов» и «участия в сделках» она вложила, а затем лишилась более 1,5 миллиона. Деньги она взяла в кредит.
Проверки по данным фактам продолжается.
Жителям Бурятии напоминают, что игра на фондовой бирже является одним из самых рискованных видов финансовых операций. Необходимо посетить курсы финансовых консультантов и аналитиков, прочесть специальную литературу прежде, чем принимать решения об участии в подобных сделках.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно директор строительной фирмы из Улан-Удэ перевёл мошенникам миллион рублей.
Житель Бурятии перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
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