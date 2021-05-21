 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 мая

20 мая

Популярное

В Улан-Удэ директор стройфирмы перевёл мошенникам миллион

В Улан-Удэ директор стройфирмы перевёл мошенникам миллион
Происшествия, 
Директор фирмы обманули с помощью сайта-двойника

Один из популярных способов мошенничества – это создание сайта-двойника. Мошенники создают сайт-двойник официального сайта, на котором совершаются онлайн-покупки. При этом, не убедившись в подлинности источника, потерпевший оплачивает услугу и переводит деньги на счёт преступников, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подобная история произошла с жителем Улан-Удэ. В апреле директор крупной строительной фирмы нашёл объявление о продаже 20-тонного контейнера. Оформив договор покупки с продавцом, мужчина перевёл на указанный на сайте счёт более миллиона рублей.

Не получив товар в установленные сроки, предприниматель обратился в полицию. Тогда и выяснилось, что объявление было размещено на сайте-двойнике торговой организации.

Также 11 мая в полицию Улан-Удэ обратился 50-летний горожанин. Мужчина рассказал, что в конце апреля планировал поездку в Иркутск на своём автомобиле. Для поиска попутчиков, мужчина скачал специальное приложение и разместил объявление. На него сразу же откликнулась девушка. Она заявила, что готова оплатить поездку прямо сейчас, но для этого в приложении необходимо внести данные карты и код. Мужчина ввёл требуемые данные, после чего с его банковского счёта исчезли 9 тысяч рублей.

Полицейские занимаются расследований этих мошенничеств.


мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ директор стройфирмы перевёл мошенникам миллион
В Улан-Удэ директор стройфирмы перевёл мошенникам миллион
Происшествия, 21.05.2021
Директор фирмы обманули с помощью сайта-двойника  
В Бурятии девушка заблудилась в лесу
В Бурятии девушка заблудилась в лесу
Происшествия, 21.05.2021
Когда спасатели искали пропавшую, она уже была дома
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 21.05.2021
Легковушку зажало между минивэном и внедорожником
В пригороде Улан-Удэ горел трёхквартирный дом
В пригороде Улан-Удэ горел трёхквартирный дом
Происшествия, 21.05.2021
Пожар, вероятнее всего, возник из-за короткого замыкания
В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру
В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру
Происшествия, 21.05.2021
Мужчина набросился на родственников с табуретом и ножом
Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема
Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема
Происшествия, 21.05.2021
В Бурятии скрывался находящийся в розыске житель Орловской области
В Иркутской области убийцу будут судить спустя 27 лет
В Иркутской области убийцу будут судить спустя 27 лет
Происшествия, 21.05.2021
Мужчина сменил личные данные и придумал новую историю своей жизни
В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром
В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром
Происшествия, 21.05.2021
На месте возникновения возгорания обнаружено кострище и кружка
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за сгоревших 28 домов
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за сгоревших 28 домов
Происшествия, 20.05.2021
Следователи допросят сотрудников АО «Братская электросетевая компания»
В Улан-Удэ фура врезалась в «Лэнд Крузер»
В Улан-Удэ фура врезалась в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 20.05.2021
ДТП произошло возле «Тумэр Морина»
В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов
В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов
Происшествия, 20.05.2021
Оставшиеся без крова люди поселились у родственников
Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину
Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину
Происшествия, 20.05.2021
Стали известны подробности жестокого убийства молодого улан-удэнца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^