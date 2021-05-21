В Улан-Удэ директор стройфирмы перевёл мошенникам миллион

Подобная история произошла с жителем Улан-Удэ. В апреле директор крупной строительной фирмы нашёл объявление о продаже 20-тонного контейнера. Оформив договор покупки с продавцом, мужчина перевёл на указанный на сайте счёт более миллиона рублей.







Не получив товар в установленные сроки, предприниматель обратился в полицию. Тогда и выяснилось, что объявление было размещено на сайте-двойнике торговой организации.

Один из популярных способов мошенничества – это создание сайта-двойника. Мошенники создают сайт-двойник официального сайта, на котором совершаются онлайн-покупки. При этом, не убедившись в подлинности источника, потерпевший оплачивает услугу и переводит деньги на счёт преступников, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Также 11 мая в полицию Улан-Удэ обратился 50-летний горожанин. Мужчина рассказал, что в конце апреля планировал поездку в Иркутск на своём автомобиле. Для поиска попутчиков, мужчина скачал специальное приложение и разместил объявление. На него сразу же откликнулась девушка. Она заявила, что готова оплатить поездку прямо сейчас, но для этого в приложении необходимо внести данные карты и код. Мужчина ввёл требуемые данные, после чего с его банковского счёта исчезли 9 тысяч рублей.Полицейские занимаются расследований этих мошенничеств.