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Улан-удэнец воровал дорожные знаки

Улан-удэнец воровал дорожные знаки
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вору нужны были только металлические трубы

Ночью 15 мая в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже дорожных знаков по улице Батожабая. Ущерб составил более 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские выяснили, что вор передвигается на синем грузовике. Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам.

Чуть позже сотрудники ППС на выезде из города остановили похожий автомобиль. Проверив кузов грузовика, полицейские обнаружили в нём украденное.

Вором оказался 26-летний улан-удэнец. Предварительно установлено, что молодой человек украл более 20 дорожных знаков. Сами знаки он выбросил, а металлические трубы планировал сдать на металлолом.

Органы дознания возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле четверо улан-удэнцев украли отбойники с дороги в Прибайкальском районе.
кража дорожные знаки
 
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