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Четверо улан-удэнцев воровали отбойники с дороги

Четверо улан-удэнцев воровали отбойники с дороги
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Расхитителей отбойников заблокировали росгвардейцы

Ночью в Прибайкальском районе Бурятии очевидцы обратились в полицию, рассказав, что на автодороге, ведущей к руднику Черемшанский, разбирают дорожное ограждение - отбойники. По сообщению выехали сотрудники полиции, но воры уже скрылись с места преступления.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в ходе патрулирования на окраине села Турунтаево заметил и заблокировал два подозрительных автомобиля. В одном из них оказался газосварочный аппарат. С места преступления росгвардейцам подтвердили, что отбойники были срезаны.


Задержанные четверо жителей Улан-Удэ признались, что в 20 километрах от Турунтаево украли дорожное ограждение. Отбойники они планировали сдать в пункт приёма металлолома. Однако их действия увидели мимо проезжавшие люди, которые и сообщили в полицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



кража Росгвардия
 
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