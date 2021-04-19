Четверо улан-удэнцев воровали отбойники с дороги

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в ходе патрулирования на окраине села Турунтаево заметил и заблокировал два подозрительных автомобиля. В одном из них оказался газосварочный аппарат. С места преступления росгвардейцам подтвердили, что отбойники были срезаны.







По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.







Ночью в Прибайкальском районе Бурятии очевидцы обратились в полицию, рассказав, что на автодороге, ведущей к руднику Черемшанский, разбирают дорожное ограждение - отбойники. По сообщению выехали сотрудники полиции, но воры уже скрылись с места преступления.Задержанные четверо жителей Улан-Удэ признались, что в 20 километрах от Турунтаево украли дорожное ограждение. Отбойники они планировали сдать в пункт приёма металлолома. Однако их действия увидели мимо проезжавшие люди, которые и сообщили в полицию.