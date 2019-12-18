В Гусиноозёрске, где бродячие собаки таскали тело младенца, массово берут образцы ДНК у женщин
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 16 декабря возле дома на улице Ключевская в Гусиноозёрске нашли тело новорождённого мальчика. Тело в пасти таскали бездомные собаки.
В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что ребёнок родился живым и доношенным, а содержимое желудка свидетельствовало, что мать перед смертью кормила малыша. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Вблизи от того места, где нашли тело младенца, находились мусорные баки. При осмотре в одном из них обнаружили чёрный пакет со следами вещества, похожего на кровь. Не исключено, что малыша поместили в пакет и выбросили на помойку, откуда его тело достали бродячие собаки.
- В настоящее время в рамках судебно-медицинской экспертизы проводится гистологическое исследование для установления точной причины смерти ребёнка, - уточнили в Следкоме.
Также следователи разыскивают мать ребёнка. Для этого у местных жительниц детородного возраста изымаются образцы для проведения сравнительных генетических исследований. Изъято уже более 100 образцов.
Помимо этого, совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции проводятся другие необходимые следственно-оперативные мероприятия.
На фото, предоставленном пабликом Crimburyatia.ru, видно, что ребёнок явно доношенный, так как довольно крупный. У него тёмные волосы. Бродячие собаки буквально сгрызли его ноги и руки.
В Бурятии выброшенного на помойку младенца покормили перед смертью
Происшествия, Фото:
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