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В Бурятии бродячие собаки таскали тело новорождённого

В Бурятии бродячие собаки таскали тело новорождённого
Происшествия, 
Прохожие решили, что в пасти собаки кукла, но это было тело младенца

Сегодня утром в городе Гусиноозёрск прохожие возле жилого дома увидели двух собак, в пасти одной люди заметили фрагменты человеческого тела. Сначала горожане подумали, что это кукла. Однако, приглядевшись, поняли, что это новорождённый мальчик.

Перепуганные люди отогнали собак и вызвали правоохранителей.

- Тело частично повреждено в результате воздействия зубов животных, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Назначено судебно-медицинское исследование, в рамках которого эксперты определят, родился ли мальчик живым и какова причина его смерти. Также правоохранители разыскивают мать ребёнка. Идёт опрос местных жителей.

Возможно, тело новорождённого выбросили на свалку, где и нашли бездомные собаки.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2016 года в Улан-Удэ в мусорном баке нашли плод ребёнка. Следователи предположили, что это был самопроизвольный аборт.

Тогда же в Онохое Заиграевского района на свалке нашли живого трёхмесячного малыша. Его обнаружила девочка, проходившая мимо. Малыша поместили в больницу.
смерть новорожденные бродячие животные
 
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