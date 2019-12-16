В Бурятии бродячие собаки таскали тело новорождённого

Сегодня утром в городе Гусиноозёрск прохожие возле жилого дома увидели двух собак, в пасти одной люди заметили фрагменты человеческого тела. Сначала горожане подумали, что это кукла. Однако, приглядевшись, поняли, что это новорождённый мальчик.
Перепуганные люди отогнали собак и вызвали правоохранителей.
- Тело частично повреждено в результате воздействия зубов животных, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Назначено судебно-медицинское исследование, в рамках которого эксперты определят, родился ли мальчик живым и какова причина его смерти. Также правоохранители разыскивают мать ребёнка. Идёт опрос местных жителей.
Возможно, тело новорождённого выбросили на свалку, где и нашли бездомные собаки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2016 года в Улан-Удэ в мусорном баке нашли плод ребёнка. Следователи предположили, что это был самопроизвольный аборт.
Тогда же в Онохое Заиграевского района на свалке нашли живого трёхмесячного малыша. Его обнаружила девочка, проходившая мимо. Малыша поместили в больницу.