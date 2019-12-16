В Бурятии бродячие собаки таскали тело новорождённого

Назначено судебно-медицинское исследование, в рамках которого эксперты определят, родился ли мальчик живым и какова причина его смерти. Также правоохранители разыскивают мать ребёнка. Идёт опрос местных жителей.







Возможно, тело новорождённого выбросили на свалку, где и нашли бездомные собаки.

