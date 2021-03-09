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В Бурятии выброшенная матерью малышка обрела семью

В Бурятии выброшенная матерью малышка обрела семью
Общество,  Фото:pixabay.com
О счастливой концовке жуткой истории с младенцем рассказала детский омбудсмен

Выброшенная матерью на железной дороге девочка обрела семью, об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

- Судьба малышки и её жизнеустройство находились на контроле, сотрудники аппарата поддерживали связь с органами опеки. Мы рады, что на сегодняшний день девочка обрела семью, теперь с ней рядом заботливые и любящие люди, - поделилась Наталья Ганькина.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2020 года улан-удэнка выбросила свою новорождённую дочь возле железной дороги. Вечером сотрудник РЖД обнаружил на платформе грузового поезда пакет, в котором оказался младенец. Позже оказалось, что женщина родила девочку дома и решила избавиться от дочери. Она завернула малышку в простыню, положила в пакет, а затем унесла на железнодорожную платформу.

Ребёнка вовремя нашли, и жизнь девочки была спасена.

Суд признал 39-летнюю женщину виновной по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребёнка».

- Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях, - сообщили сегодня в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Приговор пока не вступил в законную силу.
семьи дети
 
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