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Улан-удэнка перевела мошенникам больше миллиона рублей

Улан-удэнка перевела мошенникам больше миллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертва аферистов выполнила почти 60 переводов

63-летняя улан-удэнка перевела мошенникам более миллиона рублей. Об этом случае сообщили в МВД по Бурятии.

Пенсионерке позвонил неизвестный, который представился специалистом банка. Он рассказал, что якобы мошенники пытаются снять деньги со счетов. Для того, чтобы не допустить хищения, необходимо снять все имеющиеся деньги и перевести их на резервный счёт, заявил звонивший. Он настоятельно потребовал не отключать сотовый телефон и никому не сообщать о своих действиях.

Женщина выполнила инструкции и перевела мошенникам все имеющиеся у неё сбережения – 452 тысячи рублей.

Затем пенсионерке снова позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что деньги улан-удэнки в безопасности, но сотрудникам безопасности ещё не удалось вычислить мошенников, которые могут оказаться работниками банка. Для их поимки женщина должна взять кредит и снова перечислить деньги на резервные счета.

Пенсионерка оформила кредит в нескольких банках на общую сумму около 560 тысяч рублей. Деньги она снова перечислила на абонентские номера, которые диктовали ей звонившие.

Пожилая женщина перечисляла деньги с помощью банкоматов на абонентские номера, и максимальная сумма одной операции не превышала 15 тысяч рублей. Всего улан-удэнка совершила около 60 операций и перечислила мошенникам более одного миллиона рублей.

После того, как звонившие перестали выходить на связь, женщина сообщила в полицию.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной улан-удэнка потеряла около 260 тысяч рублей, поверив некоей «организации по борьбе с мошенничествами».

Ранее 33-летняя улан-удэнка перевела мошеннику 1,9 миллиона рублей.

Ещё одна жительница Бурятии отдала аферистам 1,6 млн рублей.

Жительница Северобайкальска и вовсе лишилась трёх миллионов рублей.

57-летняя жительница Муйского района сделала мошенникам 45 переводов на 700 тысяч рублей.



мошенничество
 
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