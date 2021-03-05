Улан-удэнка, избавляясь от одних мошенников, нарвалась на других

Доверчивая женщина дважды подряд лишилась денег



50-летнюю доверчивую улан-удэнку дважды подряд обманули мошенники. Женщина обратилась в полицию Октябрьского района 4 марта, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В декабре улан-удэнка посмотрела в Интернете рекламный видеоролик о возможности заработка на валютном рынке. Горожанка зарегистрировалась на предложенной платформе. Спустя некоторое время ей позвонила женщина и представилась брокером крупной компании. Звонившая объяснила условия «заработка» и рассказала, что необходимо вложить деньги для получения первой прибыли. Женщина перевела 11 тысяч рублей. Позже она увидела, что на баланс платформы якобы поступают деньги и захотела их вывести. Однако консультант сообщил: чтобы вывести «прибыль», необходимо оплатить залог в размере 20% от суммы на счёте. Женщина предположила, что это мошенник и прекратила связь с ним.



Не теряя надежды вывести деньги, она нашла в Интернете «организацию по борьбе с мошенничествами». Там оставила заявку с просьбой разобраться в ситуации.



Спустя некоторое время ей поступил звонок. Собеседник сообщил, что её заявка принята и сотрудникам фирмы удалось вывести деньги, которые переведены ей на электронный кошелек. Для того, чтобы получить полагающуюся сумму, женщине необходимо внести 800 долларов за юридические услуги. Улан-удэнка оплатила требуемую сумму и попыталась перевести деньги на банковский счёт. Когда это не удалось, она поняла, что второй раз стала жертвой мошенников.



В общей сложности доверчивая женщина потеряла около 260 тысяч рублей. При этом собственных сбережений у горожанки не было, она занимала деньги у знакомых и родственников.



Жертвой обмана стал и 51-летний улан-удэнец. В январе мужчине поступил звонок от якобы биржевого аналитика с предложением заработать. Горожанина заверили, что он сможет заработать даже при отсутствии специальных знаний и навыков. Примечательно, что мужчина ранее вообще не пользовался смартфоном и не имел опыта перевода денег.



В течение месяца мужчина перечислил 150 тысяч рублей под диктовку сотрудника фирмы.



Мошенники убеждали мужчину, что его сбережения, участвующие в финансовых сделках, приносят доход. Когда же улан-удэнец не смог дозвониться до финансовых консультантов, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.



По данном фактам возбуждены уголовные дела. Отметим, только за последние сутки в Улан-Удэ зарегистрировано четыре факта мошенничеств с использованием IT-технологий.





