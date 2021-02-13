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Улан-удэнка перевела мошеннику почти 2 млн

Улан-удэнка перевела мошеннику почти 2 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Аферист представился сотрудником банка

За минувшие сутки в отдел полиции №2 в Улан-Удэ обратились трое жителей с заявлениями о хищении средств с их банковских счетов и при покупке на онлайн-платформе.

33-летней горожанке поступил звонок от якобы сотрудника банка. Аферист убедил девушку, что совершена попытка списания средств с её банковского счета и необходимо принять меры по защите сбережений и перевода их на якобы безопасный счет. Для проведения этих операций лжесотрудник банка убедил улан-удэнку сообщить ему номер банковской карты и защитный код, указанный на оборотной стороне карты. В результате мошенник завладел 1,9 миллиона рублей.

В другом случае 48-летний горожанин решил купить сотовый телефон на одном из сайтов, имевшем сходство с сайтом одной из федеральных компаний – продавца техники. Мужчина ввёл данные карты и защитный код. Ущерб составил более 16 тысяч рублей.
 
28-летний улан-удэнец решил купить игровую приставку на популярном интернет-сайте объявлений. Найдя подходящий вариант, пострадавший стал переписываться с потенциальным продавцом в одном из мессенджеров. Обсудив сделку, молодой человек перевёл лжепродавцу 28 тысяч рублей. Поняв, что его обманули, улан-удэнец обратился в полицию.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в МВД по Бурятии.

Жителям Бурятии напоминают:

- сообщая реквизиты и защитный код банковской карты третьим лицам, вы рискуете лишиться своих сбережений. В случае поступления звонков от якобы сотрудников банка необходимо прекратить разговор и самостоятельно позвонить на телефон, указанный на оборотной стороне вашей банковской карты. Важно помнить, что сотрудники банка не запрашивают указанные сведения у своих клиентов;

- при покупках в интернете на сайтах компаний необходимо убедиться, что вы находитесь именно на реальном сайте продавца. Заходите на сайты компаний, которые достоверно известны вам. Обращайте внимание на ссылки сайтов: соответствуют ли они официальному сайту компании. Также стоит пользоваться официальным приложением компании;

- при покупках на онлайн-платформах объявлений необходимо вести переписку только на самом сайте или в официальном приложении. Старайтесь проверять продавца на предмет уже совершённых сделок и отзывов покупателей о совершённых сделках с ним. 
мошенничество
 
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