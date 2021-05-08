На место выехали представители экстренных служб
Сегодня в Улан-Удэ неизвестные «заминировали» железнодорожный вокзал, сообщил «Тивиком» на своей странице в Instagram.
- В ЕДДС поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. На место выехали все службы. Дорога временно перекрыта, - сообщает «Тивиком».
Как сообщал «Байкал-Dailу», 31 марта в Улан-Удэ «заминировали» сразу восемь школ, а также детский сад. Они были оцеплены, а люди эвакуированы. Все сообщения оказались ложными.
В августе 2020 года в Улан-Удэ неизвестные «минировали» аэропорт «Байкал», информация также была ложной.
В Улан-Удэ «заминировали» вокзал
Происшествия, Фото:
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