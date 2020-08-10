На месте работали экстренные службы
Сегодня поступила информация о «минировании» улан-удэнского аэропорта «Байкал», сообщил источник «Байкал-Daily» в правоохранительных органах.
На месте работали экстренные службы. В ходе осмотра информация о бомбе не подтвердилась.
Отметим, в субботу, 8 августа, анонимы «минировали» также московский аэропорт Домодедово. Письмо об этом поступило на электронную почту, сообщило ГУ МЧС по Московской области. В сообщении говорилось о минировании самого здания аэропорта и самолётов, находящихся на стоянке. Эвакуация людей не переводилась, лишь служба безопасности аэропорта была переведена в усиленный режим работы «Аноним».
Накануне, 9 августа, неизвестные сообщили о минировании аэропорта Южно-Сахалинска. «Мы уже отработали это сообщение, у нас проведены все спецмероприятия», — сообщили в пресс-службе аэропорта изданию РБК.
На прошлой неделе, 3 августа, сообщение о минировании поступило на электронную почту одного из сотрудников аэропорта Хабаровска. В сообщении говорилось, что в терминале внутренних авиалиний заложено взрывное устройство. Из аэропорта эвакуировали более 300 человек, однако по итогам проверки угроза не подтвердилась.
Как сообщал «Байкал-Daily», аэропорт Улан-Удэ попадал под всероссийскую волну «минирования» в 2017 году. Тогда в дежурную часть транспортной полиции поступил звонок о том, что заминированы аэропорт «Байкал», вокзалы и торговые центры города. Поскольку звонивший не уточнил названия, прочёсывать пришлось все крупнейшие ТРЦ. Всего было оцеплено восемь торговых центров – в том числе «Galaxy», «Пионер», «Сибирь», «Пиплс парк», «Еврозона» и др.
Кроме того, силовые службы закрыли подземный переход на Элеваторе, эвакуировали также автовокзал и железнодорожный вокзал.
На оцепленные объекты были брошены все силы правоохранительных органов. Взрывных устройств нигде не обнаружили. По факту ложного сообщения о взрывных устройствах в Улан-Удэ было возбуждено уголовное дело.
Неизвестные «заминировали» аэропорт Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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