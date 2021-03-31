Взрывотехники проверились девять объектов образования
Проверки улан-удэнских школ, по которым поступила информация о наличии взрывных устройств, завершены. Угрозы не подтвердились, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщали «Байкал-Daily», сперва стало известно о двух «заминированных» школах, затем их число увеличилось до пяти, а позже снова выросло. В итоге было проверено восемь школ - №№ 5, 8, 32, 35, 51, 55, 38, 46 и один детский сад «Пчёлка, находящийся на территории 38-й школы.
- Сегодня поступили сообщения об угрозе взрыва на восьми объектах образования в Улан-Удэ. На месте работали экстренные службы. Сотрудники Росгвардии и МВД организовали оцепление и эвакуацию. Группы разминирования ОМОН ходе осмотров подозрительных предметов, представляющих опасность не обнаружено. Сообщения не подтвердились, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сообщения о минировании школ Улан-Удэ оказались ложными
Происшествия, Фото:
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