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В Улан-Удэ на дороге нашли тело женщины

В Улан-Удэ на дороге нашли тело женщины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полиция ищет очевидцев трагедии

Вчера, 1 мая, около 17 часов на улице Школьная на станции Дивизионная нашли тело женщины. Её личность установлена, погибшей было 49 лет.

По одной из версий, её сбил неизвестный водитель.

- В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Очевидцев просят обратиться в правоохранительные органы.

Ранее смертельный наезд произошёл 22 апреля в Гусиноозёрске. Водитель «Лексус» насмерть задавил 50-летнего пешехода, который случайно упал под колёса и лежал на дороге. 13 апреля в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке пьяный водитель внедорожника, лишённый прав, сбил насмерть женщину.
смерть ДТП
 
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