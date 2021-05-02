Полиция ищет очевидцев трагедии
Вчера, 1 мая, около 17 часов на улице Школьная на станции Дивизионная нашли тело женщины. Её личность установлена, погибшей было 49 лет.
По одной из версий, её сбил неизвестный водитель.
- В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Очевидцев просят обратиться в правоохранительные органы.
Ранее смертельный наезд произошёл 22 апреля в Гусиноозёрске. Водитель «Лексус» насмерть задавил 50-летнего пешехода, который случайно упал под колёса и лежал на дороге. 13 апреля в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке пьяный водитель внедорожника, лишённый прав, сбил насмерть женщину.
В Улан-Удэ на дороге нашли тело женщины
Происшествия, Фото:
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