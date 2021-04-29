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На трассе в Иркутской области «Филдер» перевернулся на крышу

На трассе в Иркутской области «Филдер» перевернулся на крышу
Происшествия,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд
Водитель перевернувшейся «Тойоты» скрылся с места происшествия

Сегодня утром на 54 км Байкальского тракта в районе посёлка Большая Речка Иркутского района произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справился с управлением. Машина съехала с трассы в кювет и перевернулась на крышу.

С базы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС в посёлке Никола выехала дежурная группа спасателей. Уже через пять минут они были на месте происшествия.


Водитель и три пассажира выбрались из аварийного транспорта самостоятельно. Чтобы исключить вероятность возгорания, спасатели обесточили автомобиль. Двоим пострадавшим помощь не понадобилась.

Дежурный врач диагностировал травму шейного отдела позвоночника и оказал первую помощь 44-летней женщине. Наложив шейную шину и обезболив пострадавшую, спасатели передали её специалистам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.

Водитель скрылся с места происшествия. На месте работают сотрудники ДПС, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.




ДТП
 
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