На трассе в Иркутской области «Филдер» перевернулся на крышу

С базы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС в посёлке Никола выехала дежурная группа спасателей. Уже через пять минут они были на месте происшествия.















Сегодня утром на 54 км Байкальского тракта в районе посёлка Большая Речка Иркутского района произошло ДТП.Водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справился с управлением. Машина съехала с трассы в кювет и перевернулась на крышу.Водитель и три пассажира выбрались из аварийного транспорта самостоятельно. Чтобы исключить вероятность возгорания, спасатели обесточили автомобиль. Двоим пострадавшим помощь не понадобилась.Дежурный врач диагностировал травму шейного отдела позвоночника и оказал первую помощь 44-летней женщине. Наложив шейную шину и обезболив пострадавшую, спасатели передали её специалистам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.Водитель скрылся с места происшествия. На месте работают сотрудники ДПС, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.