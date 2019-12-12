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В Бурятии ребёнка насмерть придавило телевизором

В Бурятии ребёнка насмерть придавило телевизором
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Трагедия произошла, когда мама с двухлетним сыном танцевали в комнате

11 декабря в Курумканской центральной районной больнице скончался двухлетний ребёнок. Малыш получил травмы головы в результате падения на него телевизора. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, улан-удэнка в ноябре вместе с маленьким сыном приехала в Курумканский район в гости к родственникам. Некоторое время она жила у бабушки, затем гостила в квартире у дяди в селе Курумкан.

Днём 11 декабря мать с сыном стали веселиться и танцевать в комнате. Во время танцев ребёнок задел неустойчивый стол у стены, на котором располагался тяжёлый ламповый телевизор. Стол перевернулся, телевизор слетел со столешницы и упал на голову ребёнка.

На крики матери прибежала соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Мальчика отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, вскоре малыш скончался от полученных повреждений.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. С места происшествия изъяты телевизор и стол, на котором он располагался. Назначены соответствующие судебно-медицинские и судебно-криминалистические исследования, - уточнили в Следственном управлении.
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