Трагедия произошла, когда мама с двухлетним сыном танцевали в комнате
11 декабря в Курумканской центральной районной больнице скончался двухлетний ребёнок. Малыш получил травмы головы в результате падения на него телевизора. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, улан-удэнка в ноябре вместе с маленьким сыном приехала в Курумканский район в гости к родственникам. Некоторое время она жила у бабушки, затем гостила в квартире у дяди в селе Курумкан.
Днём 11 декабря мать с сыном стали веселиться и танцевать в комнате. Во время танцев ребёнок задел неустойчивый стол у стены, на котором располагался тяжёлый ламповый телевизор. Стол перевернулся, телевизор слетел со столешницы и упал на голову ребёнка.
На крики матери прибежала соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Мальчика отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, вскоре малыш скончался от полученных повреждений.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. С места происшествия изъяты телевизор и стол, на котором он располагался. Назначены соответствующие судебно-медицинские и судебно-криминалистические исследования, - уточнили в Следственном управлении.
В Бурятии ребёнка насмерть придавило телевизором
Происшествия, Фото:
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