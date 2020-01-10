Ребёнка доставили санавиацией в детскую республиканскую клиническую больницу
8 января в Закаменском районе на четырёхлетнюю девочку упал сервант. Малышку госпитализировали в районную больницу, затем санавиацией доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии, состояние ребёнка тяжёлое, девочка находится в отделении нейрохирургии.
В сентябре 2019 года в Бурятии произошли аналогичные случаи. Так, 3 сентября в Тункинском районе Бурятии на пятилетнего мальчика упал платяной шкаф. У ребёнка была зафиксирована черепно-мозговая травма, его состояние тогда оценивалось как тяжелое.
Несколькими днями позже в Улан-Удэ на трёхлетнего мальчика в детсаду упал шкаф. Следователи возбудили уголовное дело на заведующего по административно-хозяйственной части детсада.
В декабре двухлетний мальчик погиб после того, как на него рухнул старый ламповый телевизор. Трагедия произошла на глазах матери малыша.
В Бурятии на 4-летнюю девочку упал сервант
Происшествия, Фото:
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