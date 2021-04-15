В Улан-Удэ малыш отравился чистящим средством для труб

Пострадавший ребёнок находится на аппарате ИВЛ



На днях в отделение реанимации детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Улан-Удэ поступил 1,5-годовалый ребёнок с химическим ожогом ротовой полости, пищевода, желудка щёлочью. Он случайно проглотил чистящее средство для канализационных труб.



Состояние ребёнка тяжёлое, сообщила и.о. заведующего отделения анестезиологии и реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог Марина Салимова. Малыш находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.



- Мы бы хотели обратить выше внимание, что в последнее время данные случаи участились. Пожалуйста, родители, следите за своими детьми, будьте рядом с ними всегда. Следите, чтобы чистящие химические средства были в не доступном месте для детей, - призвала Марина Салимова.



Медики отмечают, что, как правило, течение заболевания очень тяжёлое, не менее тяжелы и опасны последствия подобных несчастных случаев.



Родителей просят убирать все очищающие средства, бытовую химию в недоступные для маленьких детей места.

