Обвиняемый отказался давать показания следователям
На животноводческой стоянке возле улуса Тарбагатай в Заиграевском районе Бурятии был убит 64-летний мужчина. Обвинение предъявлено его 34-летнему племяннику, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, вечером 24 апреля на животноводческой стоянке распивала алкоголь компания родственников и знакомых. Около полуночи мужчина, оставив в одиночестве за столом своего дядю, ушёл спать в машину, припаркованную на улице.
Однако спустя несколько часов его разбудили крики и звуки ударов. Выскочив из салона, он увидел, что пьяный дядя громит его автомобиль металлической кочергой. Племянник выхватил у дяди кочергу и с силой нанёс ею два удара мужчине по голове.
Затем они вдвоём вернулись в зимовье, где устроились на ночлег. Следующим утром раненый от полученных повреждений скончался.
На допросе задержанный отказался давать показания. Однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение. Мужчина заключен под стражу.
Житель Бурятии убил дядю, громившего его машину
Происшествия, Фото:
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