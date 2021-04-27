Житель Бурятии убил дядю, громившего его машину

Обвиняемый отказался давать показания следователям



На животноводческой стоянке возле улуса Тарбагатай в Заиграевском районе Бурятии был убит 64-летний мужчина. Обвинение предъявлено его 34-летнему племяннику, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 24 апреля на животноводческой стоянке распивала алкоголь компания родственников и знакомых. Около полуночи мужчина, оставив в одиночестве за столом своего дядю, ушёл спать в машину, припаркованную на улице.



Однако спустя несколько часов его разбудили крики и звуки ударов. Выскочив из салона, он увидел, что пьяный дядя громит его автомобиль металлической кочергой. Племянник выхватил у дяди кочергу и с силой нанёс ею два удара мужчине по голове.



Затем они вдвоём вернулись в зимовье, где устроились на ночлег. Следующим утром раненый от полученных повреждений скончался.



На допросе задержанный отказался давать показания. Однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение. Мужчина заключен под стражу.





