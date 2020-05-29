В Улан-Удэ на улице нашли реактивную штурмовую гранату

На опасную находку наткнулись прохожие
Вчера в посёлке Южный в Улан-Удэ очевидцы обнаружили предмет, конструктивно схожий с гранатомётом. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
После осмотра специалисты-взрывотехники установили, что это реактивная штурмовая граната.
На месте обнаружения работали экстренные службы, было выставлено оцепление.
Обследованный предмет был передан сотрудникам полиции для принятия правового решения и последующей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 мая в Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд
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