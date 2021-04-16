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Частичного снятия запрета на вырубку леса на Байкале не будет

Частичного снятия запрета на вырубку леса на Байкале не будет
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
В правительстве РФ не поддержали законопроект Вячеслава Наговицына

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала направленный на её рассмотрение законопроект, допускающий частичное снятие запретов на проведение сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в противопожарных целях. Об отрицательном отзыве кабмина сообщает сегодня ТАСС.

Законопроект был подготовлен членом Совета Федерации, бывшим главой Бурятии Вячеславом Наговицыным.

Помимо частичного снятия запретов на рубку леса документ также предусматривает снятие ряда ограничений на перевод земель лесного фонда в указанной зоне, занятых защитными лесами, в земли других категорий, а также на проведение сплошных рубок лесных насаждений в защитных лесах с целью создания противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, отмечает ТАСС.

В проекте отзыва отмечено, что «возможность проведения сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в границах которой леса преимущественным образом являются защитными лесами», не соответствует положениям Лесного кодекса РФ.

Кроме того, согласно действующему законодательству перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий «разрешается в случаях организации особо охраняемых природных территорий, установления или изменения границы населенного пункта, размещения объектов государственного или муниципального значения» при отсутствии другой возможности их размещения, либо же создания туристско-рекреационных особых экономических зон. Данный перечень является закрытым, что не позволяет реализовать предлагаемый законопроект.

Помимо этого, как заметили в правительственной комиссии, предлагаемые в законопроекте формулировки не соответствуют определениям закона о техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», - говорится в проекте отзыва кабмина.


Байкал Лес вырубка правительство России
 
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