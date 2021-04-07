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Житель Бурятии пытался убить соперника, к которому ушла жена

Житель Бурятии пытался убить соперника, к которому ушла жена
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нападавший нанёс пять ножевых ударов

29-летний житель села Тарбатагай предстанет перед судом за покушение на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, раньше мужчина жил с женой и детьми. Однако с осени прошлого года мужчина переехал к родителям, а супруга подала на развод. Причиной стало то, что глава семейства постоянно пил.

Позже женщина стала встречаться с другим мужчиной. В декабря 2020 года около полудня после употребления спиртных напитков бывший муж решил разобраться с соперником. Он через забор пробрался во двор и затем ворвался в дом жены, где застал её нового сожителя.

Между мужчинами завязалась драка. Бывший супруг выхватил нож и нанёс им пять ударов в грудную клетку противника. Добить его нападавшему помешал сосед, оказавшийся рядом.

Раненого мужчину госпитализировали. В больнице благодаря своевременной медицинской помощи удалось спасти ему жизнь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 
покушение на убийство
 
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