Житель Бурятии пытался убить соперника, к которому ушла жена

Нападавший нанёс пять ножевых ударов



29-летний житель села Тарбатагай предстанет перед судом за покушение на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, раньше мужчина жил с женой и детьми. Однако с осени прошлого года мужчина переехал к родителям, а супруга подала на развод. Причиной стало то, что глава семейства постоянно пил.



Позже женщина стала встречаться с другим мужчиной. В декабря 2020 года около полудня после употребления спиртных напитков бывший муж решил разобраться с соперником. Он через забор пробрался во двор и затем ворвался в дом жены, где застал её нового сожителя.



Между мужчинами завязалась драка. Бывший супруг выхватил нож и нанёс им пять ударов в грудную клетку противника. Добить его нападавшему помешал сосед, оказавшийся рядом.



Раненого мужчину госпитализировали. В больнице благодаря своевременной медицинской помощи удалось спасти ему жизнь.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

