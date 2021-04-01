В Улан-Удэ из полыхающего дома спасли женщину

Возгорание тушили 17 пожарных
Утром 31 марта в Улан-Удэ загорелся частный дом на улице Розы Люксембург. Пожарные получили сигнал около 9 часов.
К моменту прибытия пожарных горела веранда и крыша дома. Сотрудники пожарной части №3 спасли хозяйку дома. Её вынесли через окно.
В результате пожара веранда выгорела на площади 10 квадратных метров, повреждена кровля дома на площади 40 кв. метров. Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание электропроводки.
- Всего к тушению привлекались 17 человек личного состава и четыре единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, -сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 28 марта в селе Сужа Иволгинского района пожар оставил семью без крыши над головой
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Возгорание тушили 17 пожарных
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