В Улан-Удэ из полыхающего дома спасли женщину

К моменту прибытия пожарных горела веранда и крыша дома. Сотрудники пожарной части №3 спасли хозяйку дома. Её вынесли через окно.







- Всего к тушению привлекались 17 человек личного состава и четыре единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, -сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.









