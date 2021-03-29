Под Улан-Удэ семья осталась без крыши над головой

Жилой дом загорелся ночью
Ночью 28 марта в селе Сужа Иволгинского Бурятии загорелся жилой дом.
На момент прибытия пожарных трое взрослых и двое детей спаслись из горящего дома самостоятельно. Пострадавших нет.
- Пожарные потушили кровлю дома и пристроя, не дав огню распространиться на дом. Огонь уничтожил крышу дома и пристроя на общей площади 90 кв. метров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Со слов хозяина дома, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой.
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