В столице Бурятии вновь увеличилось количество «заминированных» учреждений
Из детского сада «Пчёлка» в Улан-Удэ эвакуировали детей. Видео, которая сняла очевидец, появилось в паблике uu_news. По словам женщины, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
На видео запечатлено, как группа детей строем идёт по тротуару, фоном слышны указания воспитателя, которые она даёт ребятам.
Число объектов, в отношении которых поступили сообщения о минировании, вновь выросло. На данный момент это восемь образовательных учреждений, сообщил источник «Байкал-Daily».
«Волна минирований» прокатилась сегодня по нескольким школам. Сперва это были школы №№ 32 и 38. Затем число «заминированных» школ увеличилось до пяти, к ним добавились школы №№ 5, 35, 46. Теперь же список пополнился ещё на три образовательных учреждения, в том числе детсад «Пчёлка».
Подобные сообщения о минировании поступают не только в Улан-Удэ. Сотрудники мэрии Новосибирска эвакуируются из-за сообщений о минировании здания, также поступило сообщение о минировании трёх станций метро, передаёт ТАСС. Аналогичное сообщение поступило в администрацию Сургута. Персонал был эвакуирован из главного здания мэрии Сургута на Энгельса, 10, из-за сообщения о его минировании, пишет издание «Новости Югры». «Город 55» сообщает, что в здании администрации Омска прошла массовая эвакуация. В Петербурге сегодня «занимировали» ТД «Пассаж» и школу №127.
В Улан-Удэ к «заминированным» школам добавился садик
Происшествия, Фото:
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