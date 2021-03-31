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В Улан-Удэ число «заминированных» школ выросло до пяти

В Улан-Удэ число «заминированных» школ выросло до пяти
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Школа №32
В школах работают правоохранительные органы

В Улан-Удэ число школ, на которые поступили сигналы о минировании, выросло с двух до пяти. Ранее сообщалось об эвакуации учеников школ №№ 32 и 38. На данный момент известно, что сообщения об угрозе взрыва коснулись также школ №№ 5, 35, 46, сообщил источник «Байкал-Daily».

Дети, педагоги и персонал школ эвакуированы. Территории оцеплены. На месте работают правоохранительные органы, в том числе взрывотехники.

«Минирования» школ зафиксированы не только в Улан-Удэ. Сегодня, передаёт ТАСС, неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех школах и детских садах в подмосковных Люберцах. В Петербурге аноним «заминировал» школу на проспекте Ударников. Издание «Мойка78» сообщает, что на электронную почту школы пришло письмо без текста с темой «Ваша школа заминирована». В Сургуте сегодня «заминировали» здание администрации.

Вчера спецслужбы были подняты и в Ставрополе, где также эвакуировали учеников одной школы. Подобное произошло накануне и в 16-ти школах Барнаула. То же самое было в Волгограде. Во всех случаях информация оказалась ложной.

26 марта неизвестные заявили о минировании всех школ и детских садов на территории Московской области.




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