Вор выманил хозяев из квартиры хитрым способом
Ночью в полицию поступило сообщение о краже из квартиры на улице Мокрова в Улан-Удэ.
Сотрудники вневедомственной охраны начали отрабатывать соседние улицы. Вскоре они увидели мужчину, который шёл в мужской куртке не своего размера, в руках нёс коньяк и женские сапоги. Мужчину, который оказался пьян, задержали и доставили в отдел полиции. Там потерпевшая опознала украденные вещи.
Мужчина рассказал полицейским, что специально пинал машину во дворе жилого многоквартирного дома, чтобы хозяин вышел на улицу. Затем, дождавшись момента, когда собственник выйдет проверить автомобиль, проник в квартиру для совершения кражи.
Женщина сообщила, что вор украл из её квартиры мужскую куртку, свитер и женские сапоги. Из холодильника он вытащил коньяк и колбасу, а из дамской сумки – паспорта, деньги и банковскую карту.
- В отношении ранее неоднократно судимого 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о краже. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Украденное имущество возвращено владельцу, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ вор залез в квартиру и стащил коньяк с колбасой
Происшествия, Фото:
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