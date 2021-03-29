Авария произошла на Восточном
Сегодня в шесть часов утра в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ произошло ДТП, результатом которого стала разрушенная остановка.
В остановку врезался 19-летний водитель легкового автомобиля.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что автомобилист был трезв. В аварии никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля на улице Ботаническая в Улан-Удэ автомобиль врезался в столб. Иномарка получила серьёзные механические повреждения.
В Улан-Удэ молодой водитель снёс остановку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Момент смертельной аварии запечатлел видеорегистратор одного из участников аварии
Женщина сделала несколько крупных переводов
Авария произошла на Восточном
Пожар произошёл ранним утром
Авария произошла на Трубачеева
О причинах смерти пока не сообщается
С начала года в ДТП по вине пьяных водителей травмировались восемь детей
«Почему в нашем городе обязательно нужен «кровавый» случай?» - задаются вопросом верующие
Супруга и сын были алкоголиками, а глава семейства не пил вовсе
Пожар произошёл ночью
Пьяного мужчину легко удалось обокрасть
За неделю произошёл 81 пожар
Женщина приняла участие в акции против мошенников и отдала деньги им же
Мужчина верил, что сможет вывести «прибыль от инвестиций»
Несколько часов люди были без света