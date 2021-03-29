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В Улан-Удэ молодой водитель снёс остановку

В Улан-Удэ молодой водитель снёс остановку
Происшествия,  Фото:dtp_03
Авария произошла на Восточном

Сегодня в шесть часов утра в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ произошло ДТП, результатом которого стала разрушенная остановка.

В остановку врезался 19-летний водитель легкового автомобиля.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что автомобилист был трезв. В аварии никто не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля на улице Ботаническая в Улан-Удэ автомобиль врезался в столб. Иномарка получила серьёзные механические повреждения.



ДТП
 
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