В Иркутской области осудили поджигателя «Дом милосердия»

От рук поджигателя уничтожено четыре строения



Усть-Илимский городской суд вынес обвинительный приговор 56-летнему поджигателю.



Вечером 26 июня 2020 года мужчина был пьян и находился около «Дома милосердия» - там живут люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, а также попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мужчина и сам раньше жил там. Но этим утром его исключили из «Дома милосердия» за нарушение запрета на распитие спиртного.



Он устроил поджог, в результате которого сгорели четыре строения «Дома милосердия». Причинён ущерб на общую сумму около 8,4 млн. рублей.



- Суд признал мужчину виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Также с осуждённого в пользу организации взыскана полная сумма понесенного ущерба, - сообщает прокуратура Иркутской области.





