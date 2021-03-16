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В Иркутской области осудили поджигателя «Дом милосердия»

В Иркутской области осудили поджигателя «Дом милосердия»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
От рук поджигателя уничтожено четыре строения

Усть-Илимский городской суд вынес обвинительный приговор 56-летнему поджигателю.

Вечером 26 июня 2020 года мужчина был пьян и находился около «Дома милосердия» - там живут люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, а также попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мужчина и сам раньше жил там. Но этим утром его исключили из «Дома милосердия» за нарушение запрета на распитие спиртного.

Он устроил поджог, в результате которого сгорели четыре строения «Дома милосердия». Причинён ущерб на общую сумму около 8,4 млн. рублей.

- Суд признал мужчину виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Также с осуждённого в пользу организации взыскана полная сумма понесенного ущерба, - сообщает прокуратура Иркутской области.


Поджог
 
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