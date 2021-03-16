От рук поджигателя уничтожено четыре строения
Усть-Илимский городской суд вынес обвинительный приговор 56-летнему поджигателю.
Вечером 26 июня 2020 года мужчина был пьян и находился около «Дома милосердия» - там живут люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, а также попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мужчина и сам раньше жил там. Но этим утром его исключили из «Дома милосердия» за нарушение запрета на распитие спиртного.
Он устроил поджог, в результате которого сгорели четыре строения «Дома милосердия». Причинён ущерб на общую сумму около 8,4 млн. рублей.
- Суд признал мужчину виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Также с осуждённого в пользу организации взыскана полная сумма понесенного ущерба, - сообщает прокуратура Иркутской области.
В Иркутской области осудили поджигателя «Дом милосердия»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
От рук поджигателя уничтожено четыре строения
В 2021-м году зафиксировано около 500 пожаров
Мальчик попал под колёса «Соляриса»
Очередное нападение собаки зафиксировано в садоводческом товариществе
Убийца била ножом в шею
Кот пробрался в трансформаторную будку
Видео появилось в соцсетях
Несчастный случай произошёл из-за того, что девочка осталась без присмотра
Подросток переходил дорогу в неположенном месте
Проверку начали следователи
Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из МВД
Жертва верила мошенникам целый месяц
Возгорание помогали тушить добровольцы
Домушники предпочитали золотые украшения
Пожар произошёл в квартире трёхэтажного дома