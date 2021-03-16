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Накануне во время мониторинга социальных сетей внимание иркутских автоинспекторов привлекла видеозапись с нарушителем. Водитель автобуса объехал образовавший затор по обочине.
Дорожные полицейские установили и привлекли к административной ответственности водителя маршрутного транспорта. Его оштрафуют по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ «Движение по тротуарам». 45-летний водитель, свою вину признал и раскаялся.
С начала текущего года в Иркутске и пригороде произошло шесть ДТП по вине водителей пассажирского транспорта, при этом девять человек получили травмы.
За два месяца 2021 года дорожные полицейские проверили более 400 автобусов различной вместимости, при этом было выявлено свыше 150 нарушений. Полицейские привлекли к административной ответственности 29 должностных лиц автотранспортных предприятий и шесть юридических лиц, занимающихся пассажирскими перевозками, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске водителя автобуса наказали за езду по тротуару
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