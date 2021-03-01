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В центре Улан-Удэ умер пожилой мужчина

В центре Улан-Удэ умер пожилой мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейские выясняют обстоятельства смерти на Театральной площади. 18+ 

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на Театральной площади был найден труп. Позже выяснилось, что погибший – пожилой мужчина. 

Сообщение об этом поступило в полицию около 16:20.

- На место выехали полиция и медики. Сейчас выясняются обстоятельства смерти мужчины, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



Спустя час на место также приехали мужчина и пожилая женщина на опознание. Судя по реакции, умерший был их родственником.




смерть
 
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