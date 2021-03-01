В центре Улан-Удэ умер пожилой мужчина

Полицейские выясняют обстоятельства смерти на Театральной площади. 18+
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на Театральной площади
был найден труп
. Позже выяснилось, что погибший – пожилой мужчина.
Сообщение об этом поступило в полицию около 16:20.
- На место выехали полиция и медики. Сейчас выясняются обстоятельства смерти мужчины, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
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Спустя час на место также приехали мужчина и пожилая женщина на опознание. Судя по реакции, умерший был их родственником.
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